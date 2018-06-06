Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96046
ALTIN
191.550
DOLAR
4.5881
STERLİN
6.1579
EURO
5.3977

Projelere devam

ÇEKEREK Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz bir yıl içerisinde kurulan proje ekibinin çalışmaları büyük bir özveri ve başarıyla devam ediyor.

Projelere devam

ÇEKEREK Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz bir yıl içerisinde kurulan proje ekibinin çalışmaları büyük bir özveri ve başarıyla devam ediyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
113 Okunma
Projelere devam

Çekerek Kaymakamı, Enver Çakır, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan proje ekibinin çeşitli projeler hazırladığını hatırlattı. Çakır, TANAP'a Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği adına, ‘Köylerimize Çöp Konteynerleri’, Çekerek İmam Hatip Derneği adına ‘Okul Bahçem Spor Alanım’ ve Çekerek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adına ‘Engelsiz Evrende Kayan Yıldızlara Park’ projelerinin onaylandığını, yürürlüğe giriş safhasında olduğunu söyledi. Çakır, Proje Ekibi tarafından SODES'e yazılan ve halen yürürlükte olan iki adet projenin bulunduğunu, bunların Çekerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yazılan "Maddeye İnternete Değil Hayata Bağlan Projesi" ve Çekerek Köylere Hizmet Götürme Birliğine yazılan "İşleyen El Işıldar Projesi" olduğu belirtti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ilan edilen Oran Kalkınma Ajansından da Çekerek Kaymakamlığı proje ekiplerince hazırlanan iki projenin geçtiğini ifade eden Çakır, ‘’Bunlardan birisi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yazılan "Çekerek Spor ve Yaşam Alanı Projesi"dir. Diğeri ise Çekerek Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılan "Spor Bahçem Yaşam Alanım Projesi"dir. İki projenin de onaylanmış olup önümüzdeki süreçte yürütülmesine başlanacaktır’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sarıkaya üşümeyecek
Sarıkaya üşümeyecek
Sınav öncesi moral
Sınav öncesi moral
Doğalgaz çalışmasına devam
Doğalgaz çalışmasına devam
Kaymakam Eroğlu veda etti
Kaymakam Eroğlu veda etti
İsmini yaşatıyorlar
İsmini yaşatıyorlar
TÜBİTAK Bilim Fuarı
TÜBİTAK Bilim Fuarı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim