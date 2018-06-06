Projelere devam

Çekerek Kaymakamı, Enver Çakır, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan proje ekibinin çeşitli projeler hazırladığını hatırlattı. Çakır, TANAP'a Çekerek Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği adına, ‘Köylerimize Çöp Konteynerleri’, Çekerek İmam Hatip Derneği adına ‘Okul Bahçem Spor Alanım’ ve Çekerek Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği adına ‘Engelsiz Evrende Kayan Yıldızlara Park’ projelerinin onaylandığını, yürürlüğe giriş safhasında olduğunu söyledi. Çakır, Proje Ekibi tarafından SODES'e yazılan ve halen yürürlükte olan iki adet projenin bulunduğunu, bunların Çekerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yazılan "Maddeye İnternete Değil Hayata Bağlan Projesi" ve Çekerek Köylere Hizmet Götürme Birliğine yazılan "İşleyen El Işıldar Projesi" olduğu belirtti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ilan edilen Oran Kalkınma Ajansından da Çekerek Kaymakamlığı proje ekiplerince hazırlanan iki projenin geçtiğini ifade eden Çakır, ‘’Bunlardan birisi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne yazılan "Çekerek Spor ve Yaşam Alanı Projesi"dir. Diğeri ise Çekerek Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılan "Spor Bahçem Yaşam Alanım Projesi"dir. İki projenin de onaylanmış olup önümüzdeki süreçte yürütülmesine başlanacaktır’’ dedi.