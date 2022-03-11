Projeler değerlendirildi

Yapılan toplantıda Akdağmadeni Belediyesi ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile 2021 yılında gerçekleştirilen projelerle 2022’de düşünülen proje fikirleri görüşüldü. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ORAN Kalkınma Ajansı genel sekreteri Ahmet Emin Kilci, Yozgat il Koordinatörü Doğu Sezen, Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Gökhan Uyan ve Akdağmadeni Belediyesi Proje Ekibi katıldı. Toplantıda 2021 yılında gerçekleştirilen Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi Projesi, Akdağmadeni Salebi Coğrafi işaret Tescil süreci, bölgede üretilen ürünlerin satışına yönelik kurulan sistem ile marka tescil sürecine yönelik gelişmeler değerlendirildi. Bunun yanında belediyenin desteği ile kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen ‘Bozkırın Üreten Kadınları’ projesi görüşüldü.



Yapılan toplantıda yeni fikirlerinde ele alındığının altını çizen Yalçın, "İlçemize değer katacağına inandığımız, istihdam sağlayacak, üretim odaklı, sosyal sorumluluk alanında halkımızın hayatını kolaylaştıracak yeni proje fikirlerimiz ele alındı. İç Anadolu’nun tek sıralı ormanlarının bulunduğu ilçemizde ahşap oyuncak, ev aletleri ve hediyelik eşya üretiminin yapılması, bu alanda çalışabilecek kişilere yönelik eğitim merkezi kurulumunu amaçlayan ‘Ahşap Üreten Gönüller’ projesi değerlendirilerek projenin ekonomik ve sosyal alt yapısı incelendi. Üretken Belediyecilik anlayışımıza hizmet edecek, termal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve bölgemizde genel olarak yüksek fiyatla tüketiciye sunulan gıda ürünlerinin üretimine yönelik olarak ‘Akdağmadeni Termal Sera Projesi’ değerlendirildi. Yaklaşık 100 dönüm saha üzerine kurulması planlanan, açık üretim alanları ve sera alanları, paketleme tesisi ve idari alanlardan oluşan projenin bölgenin gelişimi açısından sahip olduğu avantajlar ele alındı. İlçemize sosyal, ekonomik, turizm alanlarında hizmet edecek, bölgemizin çehresini değiştirerek yeni cazibe ve ilgi odağı olmasını sağlayacak, proje fikirlerinin paylaşıldığı tüm kurumlar ve toplumun çok büyük kısmı tarafından olumlu bulunan ‘Akdağmadeni Kırsal Turizm Projesi’ tüm yönleriyle ele alındı. Yaklaşık 300 dönüm saha üzerine kurulması planlanan ve Türkiye’de başka bir örneği olmayan projenin yalnızca Akdağmadeni’nde değil, öncelikle Yozgat ve hatta TR72 bölgesindeki iller üzerinde oluşturabileceği etkiler değerlendirildi. Projenin teknik ve mali süreçleri ile uygulama projelerinin oluşturulması sürecinde ortak çalışma kararı alındı ve TR72 bölgesinde tesisin özendirici etkisinin artırılmasına yönelik uygulanacak stratejik yatırım süreçleri değerlendirildi" dedi.



Çalışmaların devam edeceğini belirten Yalçın, "İlçemize gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen ve Yozgat Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Gökhan Uyan’a teşekkür ederiz. İlçemize değer katacak, bölgemize örnek olacak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.