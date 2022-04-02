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Proje onaylandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan 'Sports+ For Social Change' projesi Avrupa Komisyonunca onaylandı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:50
Proje onaylandı

Avrupa Birliği tarafından başvurulan bin 500 proje arasından 89 puan alan proje onaydan geçti. Proje ile büyük başarı elde ettiklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, ‘’Toplamda bin 500 proje başvurusu yapıldı. Derneğimiz tarafından hazırlanan 'Sports+ For Social Change' projemiz 89 puan alarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Proje kapsamında Türkiye, İspanya, Romanya ve Portekiz ülkelerinde toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek gençlere Bisiklet, Futsal, Futbol, Voleybol, Badminton ve Bocce branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından kurslar düzenlenecek" dedi.
Erasmus+ Spor programı kapsamında hazırladığımız ‘Sports+ For Social Change’ başlıklı projelerinin AB genelinden başvurulan bin 500+ proje başvurusu arasından 89 puan alarak ve büyük bir başarı elde ederek, Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığını belirten Uğuz, ‘’Pandemi günlerinde çoğu çocuk ve genç artık zamanlarını ya bilgisayarda sanal oyunlar oynayarak ya da yaratıcılık geliştirmeyen hatta şiddet içeren oyunlar oynayarak geçiriyor. Covid-19 salgınıyla birlikte günümüzün en büyük sorunlarından biri olan hareketsizlik, gençlerin ve gelişme çağındaki çocukların evlerinde kalmalarına, bilgisayar ve oyunların esiri olmalarına, kendilerini eve kilitlemelerine neden olmuştur. Spor dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. İlham verme gücüne sahiptir. İnsanları birleştirme gücüne sahiptir. Spor, umutsuzluğun olduğu yerde umut yaratabilir. Spor, bütün dünyayı etkileyen ortak bir dil olarak gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Bir sosyalleşme aracı olan spor da birleştirici özelliği sayesinde insanları dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın bir araya getirebilmekte, gerilim ve çatışma sınırlarını aşarak insanlar ve toplumlar arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Bu özelliği ile spor, bireyleri bir ailenin, mahallenin, şehrin veya milletin takım üyesi yaparak toplumsal dayanışmayı pekiştirir. Proje kapsamında Türkiye, İspanya, Romanya ve Portekiz ülkelerinde çeşitli toplantılar ve etkinlikler düzenlenerek gençlere Bisiklet, Futsal, Futbol, Voleybol, Badminton ve Bocce branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından kurslar düzenlenecek. Projemizin toplam süresi 12 aydır.  Proje Ortaklarımız, Fundación Universitaria San Antonio (UCAM) İspanya, Ginásio Clube Português (GCP) – Portekiz, Alexandru Ioan Cuza University (UAIC) – Romanya
 

Son Güncelleme: 01.04.2022 18:55
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