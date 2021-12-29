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Proje hazır

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde yapılması planlanan Gençlik Merkezi’nin Projesi tamamlandı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:22
Proje hazır

Sarıkaya Belediye Başkanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile gerçekleştirilen sponsorluk ve reklam anlaşması uyarınca yapılacak olan Gençlik Merkezinin projesi hazırlandı. Hacı Hasan Bor Parkı’nın yanındaki arsada yapılacak olan Gençlik Merkezi hakkında açıklama yapan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ’’Gençlik Merkezimizin yeni yılda ihalesini yapıp, yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen, katkı sunan milletvekillerimize, Yozgat Valimiz Ziya Polat’a ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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