Proje hayata geçirildi

Proje kapsamında Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki yemekhane olarak kullanılan salon, işinde uzman ustalarca tüm öğrencilerin yararlanacağı tiyatro salonuna dönüştürüldü. Proje kapsamında ayrıca müzik atölyesi oluşturularak, öğrencilerin müzik kültürlerinin geliştirebilmesi yönünde hizmete sunuldu. Proje koordinatörü Yasin Gürsoy, proje kapsamında bu yıl içerisinde üç adet il dışı eğitici gezi gerçekleştireceklerinin altını çizerek, tiyatro salonunda ise eğitici tiyatro faaliyetlerine bundan sonraki süreçte ağırlık vereceklerini kaydetti.