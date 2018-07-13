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Proje hayata geçirildi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, SODES tarafından desteklenen ‘Tarih Gözümüzde Canlansın’ projesi hayata geçirildi.

Proje hayata geçirildi

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, SODES tarafından desteklenen ‘Tarih Gözümüzde Canlansın’ projesi hayata geçirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Proje hayata geçirildi

Proje kapsamında Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki yemekhane olarak kullanılan salon, işinde uzman ustalarca tüm öğrencilerin yararlanacağı tiyatro salonuna dönüştürüldü. Proje kapsamında ayrıca müzik atölyesi oluşturularak, öğrencilerin müzik kültürlerinin geliştirebilmesi yönünde hizmete sunuldu. Proje koordinatörü Yasin Gürsoy, proje kapsamında bu yıl içerisinde üç adet il dışı eğitici gezi gerçekleştireceklerinin altını çizerek, tiyatro salonunda ise eğitici tiyatro faaliyetlerine bundan sonraki süreçte ağırlık vereceklerini kaydetti.

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