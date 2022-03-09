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Proje hayata geçirildi

Yozgat'ın Sorgun İlçesinde, Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan "Elde Var Matematik E-Twinning" projesi hayata geçirildi.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:01
Proje hayata geçirildi

 Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Ürdün, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye'nin yer aldığı proje ile matematiğin daha eğlenceli hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi. Öcal, Türkiye'de İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Batman, Hakkari ve Yozgat'tan birer okul ile projenin yürütüldüğünü ifade ederek, "Proje kapsamında, matematiğin zor ve karmaşık bir ders algısını yıkarak etkileşimli ortamlar oluşturulacak. Problem çözme becerileri geliştirilecek. Öğrencilerimiz, yarışmalar, akıl ve zeka oyunları sayesinde oynayarak hem eğlenecek hem de öğrenecekler" dedi. •aa•

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