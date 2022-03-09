Proje hayata geçirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Ürdün, Romanya, Hırvatistan ve Türkiye'nin yer aldığı proje ile matematiğin daha eğlenceli hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi. Öcal, Türkiye'de İstanbul, Sakarya, Kastamonu, Giresun, Batman, Hakkari ve Yozgat'tan birer okul ile projenin yürütüldüğünü ifade ederek, "Proje kapsamında, matematiğin zor ve karmaşık bir ders algısını yıkarak etkileşimli ortamlar oluşturulacak. Problem çözme becerileri geliştirilecek. Öğrencilerimiz, yarışmalar, akıl ve zeka oyunları sayesinde oynayarak hem eğlenecek hem de öğrenecekler" dedi. •aa•

