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Proje etkinlikleri

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Bi çay içer miyiz canlar’ isimli proje etkinlikleri devam ediyor.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:28
Proje etkinlikleri

Proje kapsamında Hisarbey Ortaokulu ziyaret edildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Okul Müdürü Soner Aygün ile birlikte, okulun bölümlerini gezerek, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundu. Okulun 8.sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Arkan, öğrencilerle sohbet etti. Ardından Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezimizde görevli Rehber Öğretmeni Büşra Arslan tarafından öğrencilere LGS sınavı hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Arkan, okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personele teşekkür etti.

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