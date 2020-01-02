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Proje ekibinden ziyaret

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Proje Ekibi, ilçede eğitim seviyesinin yükseltilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları belirleyip, uygulamaya konulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Proje ekibinden ziyaret

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Proje Ekibi, ilçede eğitim seviyesinin yükseltilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları belirleyip, uygulamaya konulması noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

02 Ocak 2020 Perşembe 04:04
Proje ekibinden ziyaret

Proje ekibi, ilçe merkezi ve bağlı köylerindeki okulları ziyaret ederek, eğitim kalitesinin yükseltilebilmesi için yapılması gereken çalışmalar konusunda okul idarecileriyle birlikte öğretmenlerle bir araya geliyor.
Sarıkaya Kaymakamlığı Proje ekibi, son olarak Kadılı Cumhuriyet İlköğretim kurumunu ziyaret etti.
Proje ekibi, Öğretmenlere zeka oyunlarının öğretimi, öğrencilere yönelik olarak da okuma atölyesi faaliyetinde bulundu. 

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Proje Ekibinden Ziyaret
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