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PROJE DEVAM EDiYOR

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bi Çay İçer Miyiz Canlar?‘ projesi hız kesmeden devam ediyor.

08 Aralık 2021 Çarşamba 00:09
PROJE DEVAM EDiYOR

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, proje kapsamında Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Arkan,  Okul Müdürü Hamza Ayan ile okulun bölümlerini gezerek, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli girişimlerde bulundu. 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet eden Arkan,  Mümtaz Gözan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görevli Rehber Öğretmen Büşra Arslan tarafından öğrencilere Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında bilgi verilen sunuma katıldı. Arkan, okul idarecilerine, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür etti. Sümeyye İlhan / Sarıkaya

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