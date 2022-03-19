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Polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Polisin dikkati 1 milyon liralık dolandırıcılığı önledi.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:08
Polisin dikkati dolandırıcılığı önledi

Sarıkaya Kaymakamlığını sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen olayda son zamanların en büyük dolandırıcılığının önlenmiş olduğu bildirildi. R.Ü. (65) isimli şahsı arayan dolandırıcılar kendilerini savcı olarak tanıttıktan sonra yaşlı adamdan evdeki altın ve paraları FETÖ terör örgütü üyelerinin kullandığını, bu altın ve paraların üzerinde FETÖ terör örgütü üyelerinin parmak izleri olduğunu, örgüt üyelerinin yakalanması için altın ve paralar üzerinde analiz yapılacağını, analizden sonra kendisine geri verileceği yalanını söyleyip korkuttukları yaşlı adamdan evde bulunan tüm altın ve paraları alarak önce Kayseri iline sonra Şanlıurfa iline getirmesini söyledikleri kaydedildi. Dolandırıcıların yalanına inanan R.Ü. yanına aldığı 20 bin 230 Euro nakit para, 16 bin 500 lira nakit para, 2 adet büyük burma bilezik, 15 adet burma bilezik, 6 adet kolye şeklinde Cumhuriyet altını, 10 adet Cumhuriyet altını, 1 adet yarım altın, 24 adet çeyrek altın, muhtelif ebatlarda 3 altın künye ve küpeler ile 2 adet altın saati Kayseri iline götürmek üzere Akdağmadeni ilçesinden ayrılarak otobüsle Kayseri’ye doğru yola çıktığı öğrenildi. Sarıkaya ilçesinde otobüsün mola verdiği esnada otobüsten inerek sürekli telefonla konuşan R.Ü.’nün şüpheli hareketleri polisin dikkatinden kaçmadı. Yaşlı adamın yanına yaklaşan polis tedirgin hareketlerde bulunan ve kendilerini görünce ara sokağa doğru hızlıca kaçmaya çalışan yaşlı adama herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını sorduğunda yaşlı adamın "bir dakika savcı ile görüşüyorum, meşgulüm" demesi üzerine polis konunun bir dolandırıcılık olayı olduğunu anladı. Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıs yaklaşık dört gündür dolandırıcıların ağına düştüğünü, kendisi özgür iradesini kaybettiğini evde ve bankada bulunan altınlarını ve paralarını alarak Kayseri’ye hareket ettiğini, Sarıkaya ilçesinde polisin denk gelmesi üzerine bu durumdan kurtulduğunu beyan etti. Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada; yaşlı çifti dolandırmaya çalışan B.K. (56) ve C.Y. (58) isimli şahısların yakalanması için Şanlıurfa Emniyetiyle gerekli yazışmalar yapıldı vurgulandı.

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