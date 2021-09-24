Pezik Turşusu hazır

Hem üretiyor, hem üreticiden ürün temin ediyor, hem de temin edilen veya kendi bahçesinde, tarlasında yetiştirdiği ürünleri mamule dönüştüren emekçi kadınlar, ürünlerini ulusal marka haline getirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Üretici kadınlar, tarım alanlarından topladıkları taze ürünlerle yöreye özgü Pezik Turşusu ile salça yapıp, kavanozlara doldurdu. Gelen siparişler karşılanmaya çalışılırken, elde edilen ürünlerin bir bölümü de pazara sunuldu. •Rabia Şahin / Çayıralan•