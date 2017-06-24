Personeli ile buluştu

İftar yemeğine Belediye Başkanı Suphi Daştan, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli katıldı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği iftar yemeği öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Belediye Başkanı Suphi Daştan iftar yemeği öncesi yapmış olduğu konuşmasın da; “Akdağmadeni Belediyesi ailesi olarak büyük bir aileyiz. Bu yılda geçen yıl olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimizin göstergesi olan iftar yemeğimizde birlikteyiz. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan bu günlerde personelimizin de kendi arasında olan dostluğunun kardeşliğinin önemini bir kez daha vurguluyorum. Akdağmadeni Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle bölgesinde yükselirken, halkımızın ihtiyaçlarına da hızlı bir şekilde cevap veren bu çalışmaları birlikte yapıyoruz. İftar yemeği davetimize katılan tüm personelimize teşekkür ediyor , idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın başta hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemize , milletimize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

İftar yemeği sonrasında belediye personeli için hazırlatılan Ramazan Bayramı hediyeleri personele dağıtılarak program sona erdi.

