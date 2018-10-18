Parkta sona gelindi

Çekerek ilçesinde bulunan Zafer Kılıçarslan Parkında rulo çim döşeme çalışmaları da tamamlandı. İlçenin önemli sosyal ve yeşil alanlarından bir tanesi olacak olan parka bir de mini futbol sahası inşa edildi. Otomatik sulama sistemiyle sulanacak olan parkta suyun tasarruflu kullanması da sağlanmış olacak. Parkın peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından, oyun alanları oluşturulacak ve spor aletleri yerleştirilecek. Kamelya alanlarının kurulumuyla park halkın hizmetine açılacak.