Parklar yeşeriyor

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, göreve geldiklerinde sadece birkaç yerde olan park sayısını 28’e çıkardıklarını, şimdi bu parkları ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Şimşek, insanların dinlenmeleri ve çocuklarını eğlendirmeleri için bu parkların önemli olduğunu vurgulayarak, parkalara boyları 2 metreye yakın Ladin, çınar, Amerikan dişbudak, atkestanesi, Akçaağaç, sedir süs eriği, ıhlamur ağacı diktiklerini, dikimlere devam edileceğini kaydetti.