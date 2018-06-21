Parklar yenileniyor

Sarıkaya Belediyesi tarafından park yenileme ve peyzaj çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri Hacı Hasan Bor parkında çocuk oyun takımları ve spor aletlerini yenileyerek, yeni oyun alanları oluşturdu. Belediye Başkanı Ömer Açıkel, çocukların daha güvenli bir şekilde eğlenip, oynamaları için oyun alanlarını yenilediklerini belirtti. Başkan Açıkel, “Ayrıca eksikliği hissedilen alanlara da yeni çocuk oyun parkları inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.