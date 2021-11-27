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Parke çalışması tamam

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde planlanan kilit parke çalışması tamamlandı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:31
Parke çalışması tamam

Kadışehri Belediyesi tarafından Gümüşdiğin Mahallesinde planlanan kilit parke çalışması tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, halkın daha temiz ve düzenli cadde ve sokaklara kavuşması için yürütülen çalışmaların devam edeceğini söyledi. Belediye Başkanı Akın, ‘’İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Bu çalışmalarımızın gerçekleştirilmesinde çalışan belediye personelimize ve emeği geçen herkese, halkımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

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