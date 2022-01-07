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Pansiyonlar konuşuldu

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise pansiyonunu ziyaret ederek, pansiyonda görev yapan öğretmenlerle toplantı yapıldı.

07 Ocak 2022 Cuma 00:13
Pansiyonlar konuşuldu

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin Pansiyonunda izleme ve değerlendirme denetimleri gerçekleştirildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ise pansiyonlarda görev yapan okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile toplantı gerçekleştirerek, öğrencilere yönelik yapılacak olan etkinlikleri görüştü. Toplantıda, öğrencilerin zamanlarını etkili kullanmaları için yapılması düşünülen çalışmaların görüş alış verişinde bulunuldu. •Sümeyye İlhan•

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