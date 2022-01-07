Pansiyonlar konuşuldu

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nin Pansiyonunda izleme ve değerlendirme denetimleri gerçekleştirildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan ise pansiyonlarda görev yapan okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile toplantı gerçekleştirerek, öğrencilere yönelik yapılacak olan etkinlikleri görüştü. Toplantıda, öğrencilerin zamanlarını etkili kullanmaları için yapılması düşünülen çalışmaların görüş alış verişinde bulunuldu. •Sümeyye İlhan•