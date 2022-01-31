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Pansiyon ziyareti

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdür Cüneyt Yoldaş, ilçede bulunan pansiyonları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:09
Pansiyon ziyareti

Sarıkaya ilçesinde bulunan Şehit Hasan Hüseyin Aksoy ve Yunus Emre Anadolu Liselerinin pansiyonları İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur ile birlikte ziyaret etti. Okul idarecilerinden bilgi alan Yoldaş, yurtların bölümlerini yerinde inceleyerek eksikliklerin giderilmesi noktasında girişimlerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yolda, ‘’Gayretlerinden dolayı Okul ve Yurt İdarecilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Son Güncelleme: 30.01.2022 16:12
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