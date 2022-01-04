Pansiyon öğrencilerine resim kursu

Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan'ın talimatları ile Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Pansiyonunda, Görsel Sanatlar öğretmeni Fatma Ekren'in öğreticiliğinde gerçekleştirilen resim kursları ile öğrencilere sanatla iç içe ve bireyselliklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sunarak, yönelmek istedikleri alanların temel tekniklerini öğrenmeleri ve teorik bilgileri uygulamalarını sağlamaları amaçlanıyor. Kursta aynı zamanda öğrencilere ilgilendikleri resim sanatıyla ilgili detaylı bilgiler verilerek, akademik destekli eğitim sunuluyor. Hiç resim çizemediğini iddia eden öğrencilere adım adım uygulanan eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Pansiyonlarda kalan öğrencilere yönelik, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda kurslar açtıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan,’’Pandemi döneminin sıkıntılarını açtığımız kurslarla telafi etmeye çalışıyoruz. Bir buçuk yıl evde kalan öğrencilerimizin bu sıkıntılı süreci bir an önce atlatmaları ve etkilerinden tamamen kurtulmaları için sportif etkinlikler, sanatsal faaliyetler ve yarışmalar düzenliyoruz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•