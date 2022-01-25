Özükavak’ta kar çalışması

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘’Yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolları, Özükavak Belediye çalışanlarımızla açılıyor. Yağış devam ettiği müddetçe karla mücadele ekiplerinin çalışmaya devam edecek. Kar yağışını kasabamızda hasretle bekliyorduk. Nedeni Çiftçilerimizin ektiğinin emeklerinin karşılığını alması için bu yağışlar çok büyük önem arz ediyor. Tabi diğer yandan da yağışın ulaşım noktasında bulunan ana halterler ve ara caddelerimizde sıkıntıya sebebiyet vermemesi için özellikle tüm hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptığımız için sabah Belediye çalışanlarımız vazifelerinin başındaydı. Gerek kepçemizle gerekse tuzlama yapılıyor. Şu an itibariyle hava şartlarının oluşturduğu olumsuz bir durum yok. Devletimiz tüm gücüyle ve varlığıyla sahada olmaya devem edeceğiz’’ dedi.