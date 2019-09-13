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Özükavak’ta imar çalışması

ÇEKEREK İlçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde imar planının çıkartılmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

Özükavak’ta imar çalışması

ÇEKEREK İlçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde imar planının çıkartılmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 21:13
Özükavak’ta imar çalışması

Özükavak Belediye Başkanlığının başvurusu doğrultusunda, İller Bankası Bölge Müdürlüğü’nden teknik heyet beldeye geldi. Harita Yüksek Mühendisi Teknik Uzman Uğur Yücel, Jeoteknik Mühendisi Teknik Uzman Bülent Üzeltürk, Şehir ve Bölge Plancısı Teknik Uzmanı Emine Nur, Özükavak Belediyesini ziyaret edip, yeni harita planlarını oluşturup, kısa zaman da ise yeni imar alanlarını belirlemeye yönelik çalışma yapacakları bildirildi. Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, ‘Tarihi bir karara daha imza attık. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan kasabamızın imar krokisi hazırlanıyor. Belediye kuruldu kurulalı imar sorunu kanayan bir yara olmaktan kurtuluyor. Artık binalarımız tarla olarak gözükmeyecek, kayıt altına alınacak’ dedi.

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