Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Özler’de imar değişikliği

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler Köyü sınırları içerisinde yer alan 7 metrelik imar yolu düzenlenmesini içeren öneri Yozgat İl Genel Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelendi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:36
Özler’de imar değişikliği

Yapılan inceleme sonucunda İl Genel Meclisi Üyelerini bilgilendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Aziz Başak, yaptığı açıklamada Mülga Özler Belediyesi içerinde kalan ve imar uygulaması yapılamamış kadastro yolunun imar planı içerinde 7 metre olarak düzenlenmesi ve mağduriyetin ortadan kaldırılması amacıyla, bahse konu yerin İmar Planını Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunumun 8/b maddesince Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanmasının komisyonca uygun görüldüğünü söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Özler’de Imar DeğişikliğiYozgatIlerigazetesiçarşambaHaberBoğazlıyanÖzler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim Fuarı açıldı
Bilim Fuarı açıldı
Köy ziyaretleri
Köy ziyaretleri
EKiNCi, iSPANYA’DA
EKiNCi, iSPANYA’DA
Sulamaya destek
Sulamaya destek
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
ORAN’dan ziyaret
ORAN’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim