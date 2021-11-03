Özler’de imar değişikliği

Yapılan inceleme sonucunda İl Genel Meclisi Üyelerini bilgilendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Aziz Başak, yaptığı açıklamada Mülga Özler Belediyesi içerinde kalan ve imar uygulaması yapılamamış kadastro yolunun imar planı içerinde 7 metre olarak düzenlenmesi ve mağduriyetin ortadan kaldırılması amacıyla, bahse konu yerin İmar Planını Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunumun 8/b maddesince Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 32. maddeleri hükümlerinin uygulanmasının komisyonca uygun görüldüğünü söyledi.