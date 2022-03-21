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ÖZEL PROGRAM

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma programı düzenlendi.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:56
ÖZEL PROGRAM

Anma programında tüm şehitler dualarla ve kahramanlık türküleriyle anılırken duygu dolu anlar yaşandı. Belediye konferans salonunda gerçekleşen programa Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İl Genel Meclis üyesi Alper Terzi, Siyasi Parti il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Şehit aileleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur’an Kerim Tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını Belediye Başkanı Nezih Yalçın yaptı. 
Yalçın yapmış olduğu açılış konuşmasında, “Çanakkale Şehitlerini övmeye ne bizim lisanımız yeter ne bizim kelimelerimiz yeter. Onların makamını en güzel Cenab-ı Hak Kur’an Kerimde özetlemiş ‘Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz’ ayetiyle açıkça şehitlerimizin makamını belirtmiştir. Çanakkale cephesini gezmeye giden herkes görmüştür. Her memleketten isimleri dahi bilinmez hepsinin adı Mehmet. Bakarsınız Bakü’den, Tiflis’ten bakarsınız Bağdat’tan, Şam’dan bakarsınız Mekke’den, Medine’den İslam’ın her beldesinden Çanakkale’de Şehit olmuş koç yiğitler göreceksiniz. İşte Çanakkale’yi geçilmez yapan ruh İslam’ın son kalesine topyekün sahip çıkan bu birlikte gizlidir. İngiltere Müstemleke Bakanı Gladstone ‘Bu Kur’an Türklerin elinde olduğu müddetçe onları yenemeyiz. Ya Kur’an’ı ellerinden almalıyız ya da onları Kur’an’dan soğutmalıyız’ diyerek maksadını açıkça beyan etmiştir. Müslümanları İslam’dan, İslam’ın Peygamberinden ve Kur’an Kerimden soğutmaya çalışan fitneler bitmemiş kol geziyor. İslam’ın yıkılmaz kalesini muhafaza edecek bizleriz. Çanakkale ruhunu unutmadan yaşayarak birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok sağlamak bizlerin görevidir. Gelecek nesillerimize bu şuuru aktarmak da en önemli vazifemizdir. Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, geçmişten bugüne bu vatan için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, cennetteki mekânları âli olsun" ifadelerini kullandı. 
Programın devamında Sanatçı Ender Tekin’in kahramanlık türkülerini ve duygu yüklü ilahilerini seslendirdi. Vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatan Ender Tekin memleketi olan Akdağmadeni’nde sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken bu anlamlı günün yapılmasına vesile olan Belediye Başkanı Nezih Yalçın‘a teşekkür etti.
 

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