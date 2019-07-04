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Ovakent’te sözleşme

Ovakent’te sözleşme

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Ovakent’te sözleşme

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Beldesi belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Hizmet İş Sendikası ile Ovakent Belediyesi arasında varılan mutabakat doğrultusunda hazırlanan sözleşme imzalandı. Yaklaşık iki ay süren görüşmeler sonucunda varılan anlaşmaya varılan 3 yılı kapsayan sözleşme kapsamında, sosyal haklar hariç işçilerin taban yevmiyelerine yüzde 7 ila yüzde 9 oranında ücret zammı yapıldı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Ovakent Belediyesine ait personel şirketinde çalışan işçilerinde bu ay içerisinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlatacaklarını belirterek, ‘Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük ’ün sendikamız üyesi bu emekçi kardeşlerimiz içinde gerekeni yapacağına, çalışanlarımızı hiçbir zaman mağdur etmeyeceğine inancımız tamdır. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında, alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük’e, şahsım yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim’ dedi.

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