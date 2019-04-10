Otobüslerde düzenleme

Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmeyi kendilerine ilke edinerek, yeni hizmet anlayışları doğrultusunda Belediye Halk Otobüsleri sefer saatlerini yeniden düzenlediklerini duyurdu. Yalçın, ‘’Bu kapsamda özellikle Devlet Hastanesi güzergahı sefer saatleri arttırılarak, hafta içi her gün ve Cumartesi günleri gece saat 01:00’a kadar halk otobüslerimiz hizmet verecektir. Ayrıca yapılan düzenleme sonucunda ilçemiz sanayi bölgesine sabah 08:00’da başlamak üzere her iki saatte bir halk otobüsü seferlerimiz başlamıştır’’ dedi.