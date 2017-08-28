Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109755
ALTIN
142.736
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4439
EURO
4.0896

Otobüs otomobile çarptı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. 

Otobüs otomobile çarptı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. 

28 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
34 Okunma
Otobüs otomobile çarptı

Edinilen bilgiye göre Mersin'den Çorum'a giden Kelami K. (40) yönetimindeki 19 BD 347 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkaya ilçesine bağlı İnevi köyü yakınlarında Uğur Tolga D. (29) yönetimindeki 34 RG 7788 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tolga D. ve otomobilde bulunan Vahap D. (42) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saraykent’te büyük gün!
Saraykent’te büyük gün!
Umut oldu
Umut oldu
Sorgunlu gençlik İtalya’da
Sorgunlu gençlik İtalya’da
Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!
Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!
Tarihi hamamın maket hali
Tarihi hamamın maket hali
Akdağmadeni açıldı!
Akdağmadeni açıldı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim