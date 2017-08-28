Otobüs otomobile çarptı

Edinilen bilgiye göre Mersin'den Çorum'a giden Kelami K. (40) yönetimindeki 19 BD 347 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkaya ilçesine bağlı İnevi köyü yakınlarında Uğur Tolga D. (29) yönetimindeki 34 RG 7788 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tolga D. ve otomobilde bulunan Vahap D. (42) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.