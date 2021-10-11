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OSB’ye doğalgaz

Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi'nde yapımı devam eden Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları başladı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 00:46
OSB’ye doğalgaz

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kurulum aşamasındaki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’İlçemizin üretimine ve istihdamına büyük ivme kazandıracak Mega Projemiz 'Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi' projemizi bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. Coşar, bir milyon 26 bin 632,72 metrekarelik alanda kurulmaya çalışılan OSB yatırımının, 141 yıllık Boğazlıyan Belediyesi’nin en büyük projesi olduğunu bildirdi. Kuruluş aşamasını Türkiye’de rekor sayılacak günde tamamlayarak Boğazlıyan’ın kaderini değiştirecek bir projeyi biran önce hayata geçirmek için çalıştıklarını aktaran Coşar, ‘’Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanının en büyük parseli olan 107 ada, 57 parsel numaralı taşınmazın hazineden bedelsiz olarak devir işlemini daha önce tamamladık. İlçemiz için işbirliği içerisinde güzel işler çıkararak, en kısa zaman içerisinde bu parsel üzerinden bölgemizi yatırım yapılabilir hale getirebilmeyi ve gençlerimize iş imkanı sunmayı hedefliyoruz. İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi ile daha da gelişecek, iş hacmi artacak ve bir cazibe merkezi olacaktır. Bu bağlamda OSB’nin doğalgaz bağlantısına yönelik çalışmalar da devam ediyor’’ diye konuştu.

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