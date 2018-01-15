Ortaya Karışık Sarıkaya’da

Sarıkaya Belediyesi tarafından davet edilen Sanat Tiyatrosu topluluğu, oyununun yeni hizmete sunulan Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz salonunda sahneledi. İlgi gören oyun sonunda Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, oyun sonunda topluluk üyelerini tebrik etti. Sanat Tiyatrosu topluluğu, çok beğenilen ‘Ortaya Karışık’ adlı oyunun başka şehirlerde de sahnelenmesi yönünde gelen talepleri değerlendiriyor.