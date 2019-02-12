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Ortaokulu Müdürleri toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi değerlendirildi.

Ortaokulu Müdürleri toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi değerlendirildi.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Ortaokulu Müdürleri toplandı

Şube müdürleri Agâh Ayhan, Haluk Timur ile ortaokul müdürlerinin katıldığı toplantı Yukarısarıkaya Ortaokulunda yapıldı. Toplantıda eğitim-öğretim, öğrencilerin durumları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılıyla ilgili planlamalar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, beraberindekilerle birlikte Yukarısarıkaya Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret etti. 

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