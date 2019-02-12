Ortaokulu Müdürleri toplandı

Şube müdürleri Agâh Ayhan, Haluk Timur ile ortaokul müdürlerinin katıldığı toplantı Yukarısarıkaya Ortaokulunda yapıldı. Toplantıda eğitim-öğretim, öğrencilerin durumları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılıyla ilgili planlamalar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, beraberindekilerle birlikte Yukarısarıkaya Ortaokulu ve İlkokulunu ziyaret etti.