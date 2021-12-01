Ormanda yürüyüş keyfi

Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Yozgat’ın sportif alanlarına yönelik gezilerini sürdürüyor. Daha önce Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığını gezen öğrenciler, bu kez Akdağmadeni ormanlarını gezip, tanıdı. Öğrencilere sportif alanlar konusunda önemli bilgilere sahip Kemal Emre Akdere rehberlik etti. Akdere, ‘’Bu hafta Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizle ilimizin ve ülkemizin gözbebeği Akdağmadeni ormanlarındaydık. Misafirperverlikleri için Akdağmadeni Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz’’ dedi.