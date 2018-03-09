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Ormana aşılama

AKDAĞMADENİ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma sahalarında bulunan badem ve mahlep ağaçlarına kalem aşısı yapılıyor.

Ormana aşılama

AKDAĞMADENİ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma sahalarında bulunan badem ve mahlep ağaçlarına kalem aşısı yapılıyor.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Ormana aşılama

Akdağmadeni ağaçlandırma sahasında bulunan yaklaşık 6 bin adet mahlep ve badem fidanına bahar mevsiminin yaklaşmasıyla 10 kişilik uzman ekip tarafından 20 gün süreyle aşılama işlemi yapılacak. Mahlep ve badem ağaçlarını aşılamaya başladıklarını söyleyen Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Ahmet Boyacı yaptığı açıklamada “Bölgemizde ağaçlandırma çalışmasının yanı sıra ceviz, badem ve mahlep gibi gelir getirici ürünler için çalışmalar yapıyoruz. Ağaç halini alan fidanlar sayesinde daha önce kahverengi bir görüntü veren dağlar da yeşile bürünüyor. Bu aşılamadaki amacımız, bu fidanların belirli bir seviyeye geldikten sonra verim alabilmemiz için aşılamamız gerekiyor. Bu şekilde aşı tutarsa bir yılda meyve alabiliyoruz. Bu sayede orman köylülerini kalkındırmak, gelir seviyelerini yükseltmek ve onların ormanlara karşı sevgilerini artırmak için bu projeler çok önemli. Gelir getirici ürün projelerine durmadan devam edeceğiz” dedi. Boyacı, aşılama işleminde köylülerinde kendilerine yardımcı olmalarını da istedi.

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