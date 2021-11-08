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Organ Bağışının önemi

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:51
Organ Bağışının önemi

 İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından okullarda verilen ‘Organ Bağışı Farkındalık Eğitimi’ ile organ bağışının hayatımızdaki önemi ve faydaları gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. 

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