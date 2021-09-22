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ORAN’dan ziyaret

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde ziyarette bulundu.

22 Eylül 2021 Çarşamba 00:03
ORAN’dan ziyaret

Genel Sekreter Kilci’ye Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Memiş Sezen eşlik etti. Kilci, Boğazlıyan Ticaret Borsası’nı ziyaretinde, işbirliği kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. ORAN Kalkınma Ajansı ile yapılan işbirliği kapsamında üye profili çalışmasının da devam ettiği kaydedildi. Prof. Dr. Rengin Ak, Prof. Dr Mustafa Büyükata, Oran Kalkına Ajansı Uzmanları işletme ziyaretleri yaparak, ‘Kurumsallaşma Odaklı’ istişarelerde bulundu. Boğazlıyan Ticaret Borsası ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında imzalanın İş Birliği Protokolü kapsamında, ‘İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Katma Değerli Üretimin Geliştirilmesi’ sonuç odaklı programı ile imalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların kurumsal yapılarına destek verilmesinin amaçlandığı bildirildi. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla pilot bölge seçilen Boğazlıyan ilçesinde, çözüm ortağı olarak seçilen Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası ile belirlenecek firmaların öncelikle ihtiyaç analizi yapılarak, üretim süreci içerisinde destek almak istedikleri alanlarda Ajans uzmanları tarafından danışmanlık – mentörlük hizmeti verileceğinin altı çizildi.

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ORAN’dan ZiyaretYozgatBoğazlıyanOran
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