ORAN’dan proje eğitimi

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen tarafından verilen eğitim sonrasında Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Kırgızlar için yapacakları projenin çalışmalarına başladı.