Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

ORAN’dan proje eğitimi

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje ekibine Yozgat ORAN Ajansı tarafından ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verildi.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:09
ORAN’dan proje eğitimi

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen tarafından verilen eğitim sonrasında Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Kırgızlar için yapacakları projenin çalışmalarına başladı. 

Anahtar Kelimeler:
ORAN’dan Proje EğitimiYozgatIlerigazetesişubatçarşambaHaberYenifakılıIlçeTarımOrmanMüdürlüğüOranProjeDöngüsüYönetimEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun’da karla mücadele
Sorgun’da karla mücadele
Ambulansı kurtardılar
Ambulansı kurtardılar
SARIKAYA GENÇLİĞİ KAMPTA
SARIKAYA GENÇLİĞİ KAMPTA
Müftülükten okullara ziyaret
Müftülükten okullara ziyaret
Okullarda yenileme
Okullarda yenileme
Karla mücadele sürüyor
Karla mücadele sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim