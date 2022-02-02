ORAN’dan proje eğitimi

ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen tarafından verilen eğitim sonrasında Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Kırgızlar için yapacakları projenin çalışmalarına başladı.
02 Şubat 2022 Çarşamba 00:09
Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje ekibine Yozgat ORAN Ajansı tarafından ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verildi.
ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Doğu Sezen tarafından verilen eğitim sonrasında Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Kırgızlar için yapacakları projenin çalışmalarına başladı.