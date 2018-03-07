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ORAN Takipte

AYDINCIK ilçesinde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Üretsun Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından işlenerek, piyasaya sürülen yarı değerli taşlardan yapılan ziynet eşyası, takı, süs eşyalarının daha iyi pazarlanmasına yönelik proje hazırlığına başlandı.

ORAN Takipte

AYDINCIK ilçesinde başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Üretsun Kadın Kooperatifi üyeleri tarafından işlenerek, piyasaya sürülen yarı değerli taşlardan yapılan ziynet eşyası, takı, süs eşyalarının daha iyi pazarlanmasına yönelik proje hazırlığına başlandı.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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ORAN Takipte

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, çalışmaları yerinde görmek üzere Aydıncık ilçesine gitti. Yıldız, proje hazırlığında olan Kaymakam Yavuz Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile görüştü. Yürütülen çalışmaların genişletilmesine yönelik hazırlanacak proje ile ilgili bilgi alan Kaymakam Akyol ve Başkan Koçak, daha sonra Yıldız’a yarı değerli taşların işlendiği atölyeleri gezdirdi.

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