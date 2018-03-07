ORAN Takipte

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat İl Koordinatörü Timur Yıldız, çalışmaları yerinde görmek üzere Aydıncık ilçesine gitti. Yıldız, proje hazırlığında olan Kaymakam Yavuz Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet Koçak ile görüştü. Yürütülen çalışmaların genişletilmesine yönelik hazırlanacak proje ile ilgili bilgi alan Kaymakam Akyol ve Başkan Koçak, daha sonra Yıldız’a yarı değerli taşların işlendiği atölyeleri gezdirdi.

