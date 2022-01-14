“Önemli hizmetlere imza atacağız”

Gökhan Coşar, ‘’Boğazlıyan’ı güzelleştirmeye, az konuşup çok çalışmaya, eser siyaseti yapmaya, hayatın her alanının özellikle sosyal ve kültürel aktivitelerin içerisinde olmaya devam ediyor, yolumuza büyük bir gayret ve kararlılıkla ilerliyoruz’’ dedi. Coşar, şubat ayı içerisinde Yeni Terminal Hizmet Binası, Selçuklu Çarşısı, Yaşlı Bakımevi, Belediye Konukevi, Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ve Gasilhane ek Hizmet Binası’nın yapım işini ihaleye çıkarmayı planladıklarını, Boğazlıyan Devlet Hastanesine tomografi cihazı kazandırmayı planladıkları belirttti. Vatandaşların kaliteli hizmet alması ve işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlamak için girişimleri sonucunda Vakıfbank Şubesi’ni de Nisan ayında ilçeye getireceklerini söyleyen Coşar, ‘’Bugün, dünden daha fazla çalışarak önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•