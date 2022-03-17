‘Önceliğimiz vatandaşlarımız’

Çat kapı hane ziyaretleri yapan Öçal, özellikle yaşlı ve hasta vatandaşları ziyaret ediyor. Ziyaretlerde hasta ve yaşlı vatandaşların öncelikli olduğunu belirten Öçal, “Belediye olarak başlatmış olduğumuz proje kapsamında hane ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde önceliğimiz yaşlı ve hasta vatandaşlarımız. Yapmış olduğumuz ziyaret kapsamında tespit etmiş olduğumuz ihtiyaçlarını ve bizlere söylemiş oldukları isteklerini karşılayarak daha rahat bir yaşam sunmayı hedefliyoruz. Onların ise bizlere göstermiş oldukları güler yüzleri ve yapmış olduğumuz hoş sohbetleri paha biçilemez” ifadelerini kullandı.