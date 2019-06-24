Onarımlar başladı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı inşaat ekiplerince Çekerek Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun bakım, onarımına start verildi. Sınıflardaki bakım, onarımlar ile dış cephe yenileme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak, diğer okulların bakım, onarımlarının yapılmasına geçileceği bildirildi. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, çalışmaları inceledi, ‘’2019-2020 eğitim öğretim yılına eksiksiz girmek istiyoruz. Fiziki olarak okullarda hiç bir eksiğin bırakılmaması için çalışıyoruz’’ dedi.