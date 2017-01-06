Onarıma ihtiyaç var

Komisyonlar tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda onarım, tadilat ve bakıma ihtiyaç duyan tesis ve evler ile su depoları ve terfi hatlarında sıkıntı yaşayan köyler meclis gündemine getirildi.

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumunda Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar meclis üyelerine arz edildi.

Bu kapsamda Yerköy’de bulunan bazı spor tesislerinin sıcak su, duş alanları, kanalizasyon ve lavaboya ihtiyaç duyduğu, bazılarının ise pencere ve kapı gibi alanlarının yenilenmeye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu ise Yerköy’de bulunan sağlık evleri ve aile sağlığı merkezlerinin fiziki durumu ve sağlık personeli hakkında komisyonu bilgilendirdikten sonra, bazı merkezlerin fiziki yapısının yetersiz olduğu ve bazılarının tadilat ihtiyacı duyduğu dile getirildi.

Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu ise Çayıralan ilçesinde bazı köylerin su depolarının vanalarının ve terfi hatlarının bakıma ihtiyaç duyduğu, diğer köylerde ise herhangi bir su sıkıntısının söz konusu olmadığı meclis üyelerine bildirildi.