Okuyan ilçe okuyan nesil

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, okumanın önemine değinerek, "En etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin okumayı bir alışkanlık haline getirmeleri için bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da, projenin hazırlanışı, amacı ve ödülleriyle ilgili bilgi verdi.