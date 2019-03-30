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Okuyan ilçe okuyan nesil

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerde okuma bilinci oluşturmak amacıyla ‘Okuyan İlçe Okuyan Nesil’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine rehber öğretmenleri tarafından seçilen kitaplar, Namık Kemal Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen törenle dağıtıldı.

Okuyan ilçe okuyan nesil

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerde okuma bilinci oluşturmak amacıyla ‘Okuyan İlçe Okuyan Nesil’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine rehber öğretmenleri tarafından seçilen kitaplar, Namık Kemal Ortaokulu Konferans salonunda düzenlenen törenle dağıtıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Okuyan ilçe okuyan nesil

Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, okumanın önemine değinerek, "En etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin okumayı bir alışkanlık haline getirmeleri için bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da, projenin hazırlanışı, amacı ve ödülleriyle ilgili bilgi verdi.

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