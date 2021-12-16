Okumaya devam

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘Kadışehri, Okuduğunu Anlatıyor!’ adlı proje kapsamında, günün ilk ışıklarıyla birlikte Halıköy İlkokulu 2. sınıf öğrencileri ile kahvaltıda buluştu. Aksoy, ‘’Geleceğimizin emanetçileri, gözbebeğimiz olan sevgili yavrularımızla kahvaltı eşliğinde, ilçemizde yürütmüş olduğumuz ‘Oku-Yorum, Anlatı-Yorum’ projemizin kitap değerlendirmesini yaptık. Öğrencilerimizin okuma, anlama, anladıklarını ifade edebilme ve sosyal bir birey olmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz projemizin kıymetli öğrencilerimize faydalı olmasını diliyor, bu projeye katkı sunan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.