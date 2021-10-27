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Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘Kadışehri Okuyor’ projesi kapsamında öğrencilerle okuma yaptı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:19
Okumalar devam ediyor

 Aksoy, Allah’ın ilk emri olan ‘Oku’ kelimesinin sırrına binaen ‘Kadışehri Okuyor’ projesini iki yıl önce başlattıklarını söyledi. Aksoy, etkinliğin üçüncü yılının ilk okuma gününde, Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelip, okuma yaptı. Çocuklarla okudukları kitaplar üzerinde konuşmalar yapan Aksoy, ‘’Geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimizin okuma, anlama ve ifade etme becerilerini geliştirmek için her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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