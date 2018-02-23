Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen 1. Kademe kursu başarıyla tamamlandı. 120 saatlik eğitimin ardından 1. Kademe okuma yazma kursunu tamamlayan 4 kursiyere belgelere verildi. Kursiyerlere diploma ve hediyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, Şube Müdürü Nazan Tok, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Erdem ve Sınıf Öğretmeni Züleyha Durmuş tarafından verildi. Diplomalarını alan kursiyerler okumayı öğrenmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek artık her gördüğü yazıyı heyecanla okuduklarını belirttiler. Kursiyerin 2. kademe okuma yazma kursuna da katılmalarını isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek yaptığı açıklamada hedeflerinin Boğazlıyan’da okuma yazma bilmeyen vatandaşın kalmaması olduğunu belirtti.