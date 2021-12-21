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Okulları gezdiler

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, önümüzdeki yıldan itibaren bir üst okulda eğitim görecek olan son sınıf öğrencilerine yönelik ‘Okul Tanıtım’ gezi programları devam ediyor.

21 Aralık 2021 Salı 00:14
Okulları gezdiler

Kadışehri ilçesinde LGS’ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri ile Yozgat İl Merkezinde bulunun Yozgat Şehitler Fen Lisesi, Şehit Fuat Bahadır Buharlioglu Anadolu Lisesi, Yozgat Lisesi, Ayşe Ilıcak Proje Kız İmam Hatip Lisesi, Sorgun Fen Lisesi ziyaret edildi. Yapılan ziyarette öğrenciler okullar hakkında bilgilendirildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğrencilerin bu tip etkinliklerle ufuklarının gelişip, yapacakları tercihlere olumlu etki yapması nedeniyle verdikleri desteğin devam edeceğini bildirdi.

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