Okullarda yenileme

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Atatürk Ortaokulu'nda yapılan çalışmaları inceledi. Öğrencilere daha sağlıklı bir ortam sunmak için lavaboların bakım ve onarımlarını yaparak, yenilenmeye başladıklarını ifade eden Zeki Akkan, ‘’Yarıyıl tatilini değerlendirmek amacıyla ıslak zeminlerde fayansları yenileyip, lavabo ve muslukları elden geçirilerek yeni eğitim öğretim döneminde daha sağlıklı bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz’’ diye konuştu. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da hazırlık çalışmaları süren okulu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. •Sümeyye İlhan•