Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Okullarda ramazan sevinci

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından okullarda eğitim verilmeye devam ediliyor.

12 Nisan 2022 Salı 00:33
Okullarda ramazan sevinci

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda Gençlik Koordinatörü Merkez Kur'an Kursu Yöneticisi Elif Büşra Cankurtaran tarafından eğitim verilirken, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesinde Vaiz Mehmet Perk, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise İlçe Müftüsü Şaban Çakır tarafından öğrencilere eğitim verildi.  Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda her sınıfa değerler eğitimi anlatan koordinatör Cankurtaran, ramazan ayı vesilesiyle ‘Ramazan ve Doğruluk’ temasını işledi. İlçe Müftüsü Şaban Çakır ve Vaiz Mehmet Perk ise lise öğrencilerine ‘Ramazan ve Doğruluk’ konulu sohbet yaptılar.

Anahtar Kelimeler:
Okullarda Ramazan SevinciYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerNişanSalıçayıralanİlçe MüftülüğüEğitimMehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viraj genişletiliyor
Viraj genişletiliyor
Makamında ağırladı
Makamında ağırladı
Daha yeşil Belekcehan
Daha yeşil Belekcehan
Depo yandı
Depo yandı
‘BiZDE VARIZ’
‘BiZDE VARIZ’
Küçüklerden büyük hediye
Küçüklerden büyük hediye
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim