Okullarda ramazan sevinci

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda Gençlik Koordinatörü Merkez Kur'an Kursu Yöneticisi Elif Büşra Cankurtaran tarafından eğitim verilirken, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesinde Vaiz Mehmet Perk, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise İlçe Müftüsü Şaban Çakır tarafından öğrencilere eğitim verildi. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda her sınıfa değerler eğitimi anlatan koordinatör Cankurtaran, ramazan ayı vesilesiyle ‘Ramazan ve Doğruluk’ temasını işledi. İlçe Müftüsü Şaban Çakır ve Vaiz Mehmet Perk ise lise öğrencilerine ‘Ramazan ve Doğruluk’ konulu sohbet yaptılar.