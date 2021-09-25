Okullarda denetim

Kaymakamı Samet Serin, kontrollü normalleşme süreci kapsamında yüz yüze eğitime başlayan okullarda ziyaretlerde bulundu. Küçükçalağıl Şehit Selman Bozkurt İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Serin’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan da eşlik etti. Okulun fiziki yapısı ve durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Serin “Sınıfları tek tek gezerek yeniden yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimizin okullarını özlediğini görüyoruz. Okullarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel. Öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum” dedi. •Sümeyye İlhan / Sarıkaya•