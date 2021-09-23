Okullara yakın takip

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam okul ziyaretinde bulundu. Sağlam’a Şube Müdürleri Alper Erdal ve Serdal Bora da eşlik etti. Sağlam, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi ve Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulunu ziyarette bulundu. Sağlam, hem Covid19 tedbirlerini yerinde inceledi hem de 2021-2022 eğitim öğretim yılında okullarda uygulanması planlanan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Sağlam, Şehit Serkan Göker İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencileri ve İngilizce Öğretmeni Fatih Doğan’ı makamında ağırladı. Öğrencilerin meraklı sorularının ve hoş sohbetlerinin ardından Milli Eğitim Müdürü Sağlam, öğrencilere başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.