Okullara moral ziyareti

Yazıcı, Boğazlıyan İlçesinde Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu ve Şehit Lokman Dargın İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Yazıcı’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti. Yazıcı, öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursu veren öğretmen ve kursa katılan öğrencilerle görüştü. Yazıcı, ‘’Çocuklarımızın mutluluğunu, yönetici ve öğretmen arkadaşlarımızın gayret ve heyecanını müşahede etmenin sevincini yaşadık. Ayrıca, yeni hizmete açtığımız E- Sınav merkezi ile yapımı devam eden Gazipaşa Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunduk. Eğitim camiamıza selam, çocuklarımıza sevgilerle’’ ifadelerini kullandı.