OKULLARA KUTUPHANE

Açılış töreninde, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ile okul ve kurum müdürleri hazır bulundu. Kütüphanelerin bilginin saklanması, sistematik hale getirilmesi ve bireylere sunulması açısından oldukça önemli işlevlere sahip olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal,’’ İnsan hayatına çok önemli dokunuşlar yapıp, bireyi ve toplumu yönlendirme potansiyeli taşıyan kütüphanelerin önemi tartışmasızdır, hepimiz biliyoruz ki eğitimde kitabın ve kitap okuma alışkanlığının önemi büyüktür. Şüphesiz ki kitaplarla arkadaş olarak büyüyen bir nesil gelecekte ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Ben huzurlarınızda kütüphanemizin zenginleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kütüphanelerin hayatımızda daha fazla yer etmesi temennisiyle okulumuza, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan/Sorgun•